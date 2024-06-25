В Дагестане погибшего в ходе теракта священника представят к ордену Мужества

«Я думаю, что народ меня поддержит, чтобы посмертно к ордену Мужества представить протоиерея Николая», — отметил руководитель региона.

Меликов подчеркнул, что священник был духовником не только для православных, но и для мусульман, приезжавших к нему из Азербайджана.

В Махачкале и Дербенте 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли 20 человек, пишет 360.ru. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, были нейтрализованы пять боевиков, при этом Меликов заявлял о ликвидации шести нападавших.

