В Дагестане погибшего в ходе теракта священника представят к ордену Мужества
Священника РПЦ отца Николая (Котельникова), погибшего в результате теракта в Дербенте, представят к ордену Мужества. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, пишет ТАСС.
«Я думаю, что народ меня поддержит, чтобы посмертно к ордену Мужества представить протоиерея Николая», — отметил руководитель региона.
Меликов подчеркнул, что священник был духовником не только для православных, но и для мусульман, приезжавших к нему из Азербайджана.
В Махачкале и Дербенте 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В результате погибли 20 человек, пишет 360.ru. Как сообщал Национальный антитеррористический комитет, были нейтрализованы пять боевиков, при этом Меликов заявлял о ликвидации шести нападавших.
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