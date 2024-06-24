Погибших в Дагестане силовиков представят к государственным наградам

Погибшие при отражении атаки террористов силовики будут представлены к государственным наградам РФ и республики. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

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По его словам, правоохранители проявили себя 23 июня так же мужественно и достойно, как и бойцы в зоне спецоперации.

«Вечная память всем нашим защитникам... все они достойны представления к госнаградам РФ и госнаградам Республики Дагестан», - указал он.

Ранее Меликов заявил, что родственникам погибших после терактов в Дагестане выплатят компенсации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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