Погибших в Дагестане силовиков представят к государственным наградам
Погибшие при отражении атаки террористов силовики будут представлены к государственным наградам РФ и республики. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
По его словам, правоохранители проявили себя 23 июня так же мужественно и достойно, как и бойцы в зоне спецоперации.
«Вечная память всем нашим защитникам... все они достойны представления к госнаградам РФ и госнаградам Республики Дагестан», - указал он.
Ранее Меликов заявил, что родственникам погибших после терактов в Дагестане выплатят компенсации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru