В Дагестане объяснили, зачем полицейские остановили колонну всадников из Чечни

В Дагестане полицейские остановили колонну всадников из Чечни, чтобы предупредить о несогласованном визите. Конфликтных ситуаций не было, пояснили в администрации Новолакского района Дагестана соответствующую видеозапись, которая появилась в соцсетях.

Известно, что конные гости прибыли из Чечни в село Ярык-Су - к памятнику чеченскому полководцу XIX века Байсангуру Беноевскому, сообщает РИА Новости.