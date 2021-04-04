В Дагестане объяснили, зачем полицейские остановили колонну всадников из Чечни
В Дагестане полицейские остановили колонну всадников из Чечни, чтобы предупредить о несогласованном визите. Конфликтных ситуаций не было, пояснили в администрации Новолакского района Дагестана соответствующую видеозапись, которая появилась в соцсетях.
Известно, что конные гости прибыли из Чечни в село Ярык-Су - к памятнику чеченскому полководцу XIX века Байсангуру Беноевскому, сообщает РИА Новости.
«Сегодня 29 уроженцев Чечни прибыли на конях через поля к памятнику Байсангура Беноевского, расположенного на территории села Ярык-Су Новолакского района. Конный поход не был согласован ни с администрацией района, ни с ОМВД России по Новолакскому району. Работники правоохранительных органов довели эту информацию до участников похода, после чего они разошлись. Конфликтных ситуаций, либо лозунгов, разжигающих межнациональный конфликт, зафиксировано не было», - пояснил представитель районной администрации.
Ранее в соцсетях появилось видео движущейся колонны чеченских всадников с национальными флагами на территории Дагестана. Согласно снятым материалам, навстречу чеченцам выехал начальник местного уголовного розыска. Гости из Чечни продолжили движение. По мнению пользователей, причиной поездки мог стать «земельный» конфликт.
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