Кадыров рассказал о территориальном споре с Дагестаном

Обмолвился глава Чечни и о недавнем споре с Ингушетией, когда между двумя республиками произошел обмен территориями, что вызвало недовольство в Ингушетии. По словам Кадырова, если бы в Чечне не относились к соседям «по-братски», то просто бы забрали территорию в одностороннем порядке.

«Если они будут заигрываться, мы заберем свои села обратно», - сказал Кадыров, подчеркнув, что у Чечни есть на то «юридические основания», но об этом предпочитают молчать.

Ранее Рамзан Кадыров опроверг периодически появляющиеся слухи о возможном повышении и переводе на федеральную должность. Глава республики подчеркнул, что намерен завершить свою карьеру в Чечне, сообщает Ura.ru.

