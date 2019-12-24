Кадыров рассказал о территориальном споре с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе пресс-конференции раскрыл подробности территориальных споров республики с Ингушетией и Дагестаном.
В случае с Дагестаном речь идет о Кизлярском районе. По словам Кадырова, в Дагестане осознают, что этот район «принадлежит» Чечне на «семь миллиард процентов», однако пытаются оспорить этот факт в суде.
Обмолвился глава Чечни и о недавнем споре с Ингушетией, когда между двумя республиками произошел обмен территориями, что вызвало недовольство в Ингушетии. По словам Кадырова, если бы в Чечне не относились к соседям «по-братски», то просто бы забрали территорию в одностороннем порядке.
«Если они будут заигрываться, мы заберем свои села обратно», - сказал Кадыров, подчеркнув, что у Чечни есть на то «юридические основания», но об этом предпочитают молчать.
Ранее Рамзан Кадыров опроверг периодически появляющиеся слухи о возможном повышении и переводе на федеральную должность. Глава республики подчеркнул, что намерен завершить свою карьеру в Чечне, сообщает Ura.ru.
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