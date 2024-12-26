Троих мужчин приговорили к четырем годам за нападение на свадебный автобус

Суд счел доказанной вину злоумышленников в хулиганстве.

Установлено, что инцидент произошел 30 августа. Находившиеся во внедорожнике мужчины спровоцировали конфликт с водителем микроавтобуса, после чего остановили свадебный автомобиль и стали угрожать его пассажирам ножом и пистолетом. В результате конфликта злоумышленники разбили пассажирское стекло, были ранены несколько человек, в том числе двое детей.

Ранее Прикубанский районный суд Краснодара принял решение о выдворении из страны родителей подростка, который в школе напал с ножом на сверстников. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

