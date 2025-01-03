СМИ: Дед Мороз застрелил бизнесмена из Чувашии

Мужчина в костюме Деда Мороза зашел в магазин предпринимателя вчера днем, сделал с ним селфи, а затем несколько раз выстрелил в него из двуствольного оружия, сообщает Telegram-канал Mash. Раненый скончался на месте, а убийца успел скрыться.

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Подозреваемый до сих пор не задержан. Его личность и мотивы пока также не установлены. Правоохранители выяснили, что стрелок ушел пешком в поле, а затем, вероятно, скрылся на автомобиле.

Сейчас сотрудники полиции проверяют всех владельцев оружия, в Канаше выставлены посты ГИБДД.

Ранее троим мужчинам назначили наказание в виде четырех лет колонии общего режима за нападение на свадебный микроавтобус в городе Щелково Московской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ЧувашияУбийство

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