СМИ: Дед Мороз застрелил бизнесмена из Чувашии

Подозреваемый до сих пор не задержан. Его личность и мотивы пока также не установлены. Правоохранители выяснили, что стрелок ушел пешком в поле, а затем, вероятно, скрылся на автомобиле.



Сейчас сотрудники полиции проверяют всех владельцев оружия, в Канаше выставлены посты ГИБДД.

Ранее троим мужчинам назначили наказание в виде четырех лет колонии общего режима за нападение на свадебный микроавтобус в городе Щелково Московской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

