В Чувашии стабилизировалось состояние детей с перевернувшегося катера

Их госпитализировали в больницу в Чебоксарах в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. С ними продолжат работать врачи и психологи. Кроме того, трое взрослых с легкими травмами наблюдаются амбулаторно.

Катер, рассчитанный на пять человек, затонул около волжского острова Амоксары во время шторма, который обрушился на Чувашию. В нем находились 10 пассажиров, многие из которых были без спасательных жилетов. Погиб шестимесячный ребенок. Идут поиски восьмилетнего ребенка и 34-летнего судоводителя.

По факту произошедшего инициировано уголовное дело.

Ранее в Петербурге в результате опрокидывания лодки погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

