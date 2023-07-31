В Чувашии стабилизировалось состояние детей с перевернувшегося катера
В Чувашии спасли четверых детей с перевернувшегося на Волге моторного катера «Ритм», сообщает «РЕН ТВ».
Их госпитализировали в больницу в Чебоксарах в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. С ними продолжат работать врачи и психологи. Кроме того, трое взрослых с легкими травмами наблюдаются амбулаторно.
Катер, рассчитанный на пять человек, затонул около волжского острова Амоксары во время шторма, который обрушился на Чувашию. В нем находились 10 пассажиров, многие из которых были без спасательных жилетов. Погиб шестимесячный ребенок. Идут поиски восьмилетнего ребенка и 34-летнего судоводителя.
По факту произошедшего инициировано уголовное дело.
Ранее в Петербурге в результате опрокидывания лодки погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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