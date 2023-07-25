В Петербурге в результате опрокидывания лодки погиб человек
25 июля 202305:26
В Санкт-Петербурге неподалеку от дамбы в Кронштадте перевернулась лодка, сообщают «Известия».
В ней находились шесть человек, один из которых погиб. Остальных извлекли из воды.
Следователи и криминалисты выехали на место происшествия. Устанавливаются причины произошедшего.
Ранее в Нижегородской области два человека утонули после опрокидывания лодки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине подтвердили, что контрнаступление идет не по плану
- В Петербурге в результате опрокидывания лодки погиб человек
- Российская теннисистка Андреева обыграла Ястремскую из Украины
- В США заявил о ярости Зеленского из-за потерь ВСУ
- В Москве нашли тело мужчины с 11 ножевыми ранениями
- Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины
- Новак поддержал возможное ограничение числа экспортеров бензина из РФ
- Госдеп отказался комментировать слова Путина о провале контрнаступления ВСУ
- СМИ: В Германии в конфиденциальном докладе раскритиковали ошибки украинской армии
- Зеленский надеется начать переговоры о членстве Украины в ЕС в 2023 году
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru