В Петербурге в результате опрокидывания лодки погиб человек

В ней находились шесть человек, один из которых погиб. Остальных извлекли из воды.

Следователи и криминалисты выехали на место происшествия. Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее в Нижегородской области два человека утонули после опрокидывания лодки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

