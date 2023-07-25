В Петербурге в результате опрокидывания лодки погиб человек

В Санкт-Петербурге неподалеку от дамбы в Кронштадте перевернулась лодка, сообщают «Известия».

В Петергофе утонули две школьницы

В ней находились шесть человек, один из которых погиб. Остальных извлекли из воды.

Следователи и криминалисты выехали на место происшествия. Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее в Нижегородской области два человека утонули после опрокидывания лодки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияСанкт-Петербург

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