В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой

В Чувашии нашли зараженное сибирской язвой мясо быка обнаружили в Чувашии, сообщили в региональном главке Следственного комитета.

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Отмечается, что мясо изъято, а места его хранения находятся на карантине.

Следователям удалось установить, где находится зараженное мясо. Сейчас оно находится под необходимым контролем в рамках исследования с последующей утилизации, а в зонах, где оно хранилось, проводятся профилактические мероприятия.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ЧувашияСибирская Язва

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