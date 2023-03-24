В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой
24 марта 202314:02
В Чувашии нашли зараженное сибирской язвой мясо быка обнаружили в Чувашии, сообщили в региональном главке Следственного комитета.
Отмечается, что мясо изъято, а места его хранения находятся на карантине.
Следователям удалось установить, где находится зараженное мясо. Сейчас оно находится под необходимым контролем в рамках исследования с последующей утилизации, а в зонах, где оно хранилось, проводятся профилактические мероприятия.
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24 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru