В четырех российских регионах сбили четыре дрона ВСУ за ночь
Четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожили за ночь над территориями четырех российских регионов. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, в течение ночи 14 ноября была пресечена попытка Киева атаковать дронами объекты в РФ, пишет «Свободная пресса».
«Дежурными средствами ПВО четыре ... аппарата уничтожены над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей», — подчеркнули в министерстве.
Ранее глава Орловской области Андрей Клычков заявил, что над регионом сбили украинский БПЛА, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство разработало меры для удержания цен на яйца
- К системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили 10 млн автомобилей
- Василий Березуцкий призвал футболистов уезжать из России ради профессионального роста
- В четырех российских регионах сбили четыре дрона ВСУ за ночь
- Экс-советник Кучмы: Украинские военные хотят отставки Зеленского
- «Перебдели»: Советник президента Толстой об отмене «Айты» и «Сказки»
- Глава совета Фонда кино рассказал о кинопремьерах в первом квартале 2024 года
- Оператор карт «Мир» одобрил прием платежей российскими банками за границей
- Канал Al Rabiaa показал видео с похищенной гражданкой РФ и Израиля Цурковой
- Депутат Алехин предложил приблизить маткапитал к стоимости квартиры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru