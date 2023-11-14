В четырех российских регионах сбили четыре дрона ВСУ за ночь

Четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожили за ночь над территориями четырех российских регионов. Об этом сообщает Минобороны.

Российские силы ПВО за сутки сбили 42 беспилотника ВСУ

Как отметили в ведомстве, в течение ночи 14 ноября была пресечена попытка Киева атаковать дронами объекты в РФ, пишет «Свободная пресса».

«Дежурными средствами ПВО четыре ... аппарата уничтожены над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей», — подчеркнули в министерстве.

Ранее глава Орловской области Андрей Клычков заявил, что над регионом сбили украинский БПЛА, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:МинобороныПВОРегионыБеспилотникиУкраина

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