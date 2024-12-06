В Черном море уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ

Российские войска уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.

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«6 декабря с 07:00 до 12:00... морской авиацией Черноморского флота были обнаружены и уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ»

Ранее стало известно, что ночью 6 декабря ЧФ уничтожил в Черном море два украинских безэкипажных катера, следовавших в сторону Крыма, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:ВСУМинобороныЧерное Море

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