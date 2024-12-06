В Черном море уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ
6 декабря 202412:30
Российские войска уничтожили шесть украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.
«6 декабря с 07:00 до 12:00... морской авиацией Черноморского флота были обнаружены и уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ»
Ранее стало известно, что ночью 6 декабря ЧФ уничтожил в Черном море два украинских безэкипажных катера, следовавших в сторону Крыма, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru