В Черном море уничтожили два украинских морских дрона
29 мая 202412:00
Российские военные уничтожили в Черном море два украинских безэкипажных катера. Об этом сообщило Минобороны.
По данным ведомства, морские дроны, следовавшие в направлении Крыма, заметили около 11:00 мск.
«Морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены... два безэкипажных катера ВМС Украины», — говорится в сообщении Минобороны.
На минувшей неделе в Черном море уничтожили три украинских безэкипажных катера.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru