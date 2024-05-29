В Черном море уничтожили два украинских морских дрона

Российские военные уничтожили в Черном море два украинских безэкипажных катера. Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, морские дроны, следовавшие в направлении Крыма, заметили около 11:00 мск.

«Морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены... два безэкипажных катера ВМС Украины», — говорится в сообщении Минобороны.

На минувшей неделе в Черном море уничтожили три украинских безэкипажных катера.

