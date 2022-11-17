В Черкасской области начнутся аварийные отключения электричества

В Черкасской области Украины будет приостановлено электроснабжение из-за аварийных отключений электричества. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Игорь Табурец в личном Telegram-канале.

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По его словам, в полночь 18 ноября на территории региона начнутся аварийные отключения элнетроэнергии из-за значительного числа поврежденных объектов энергетической инфраструктуры.

Глава администрации отметил, что подача энергии будет включаться и отключаться на трехчасовой период. При этом он предупредил о возможных корректировках графика без предварительного предупреждения в связи с распоряжениями национальной энергетической компании «Укрэнерго». Также Табурец подчеркнул, что питание подается с ограничением мощности.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что последний удар по энергосистеме страны был наиболее масштабным. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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