В Челябинской области пожар унес жизни трех человек

Три человека погибли в Челябинской области при пожаре, сообщает региональный Следственный комитет.

Смертельный пожар произошел во Владивостоке

Происшествие произошло вечером 5 ноября в одном из домов поселка Бородиновка Варненского района. В ходе тушения спасателями были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Также с диагнозом «отравление продуктами горения» в больницу доставлен мужчина, которому медики оказали помощь.

Согласно предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при использовании печи.

Напомним, 5 ноября в костромском клубе «Полигон» произошел пожар. Перед ЧП в заведении произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику. При пожаре погибли 13 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарыЧелябинская Область
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