Смертельный пожар произошел во Владивостоке

Во Владивостоке во время пожара сгорела хозяйственная постройка на территории частного домовладения, есть погибшие, сообщает «РЕН ТВ».

Три ребенка погибли при пожаре в частном доме Подмосковье

На момент прибытия пожарных здание было полностью уничтожено огнем. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

Местные жители смогли самостоятельно потушить огонь до приезда спасателей.

На месте возгорания были найдены останки трех человек. Причины пожара устанавливаются.

Ранее два человека погибли при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Череповце в Вологодской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарыВладивосток
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