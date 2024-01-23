В Челябинской области подростку дали пять лет колонии за покушение на теракт

По данным ведомства, приговор вынес Центральный окружной военный суд Екатеринбурга, решение вступило в силу.

«Он [осужденный], являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, совершил покушение на террористический акт в отношении объекта Министерства обороны ... расположенного в регионе. На момент совершения преступления виновный не достиг совершеннолетнего возраста», — отметили в ФСБ.

Фигуранта признали виновным и дали ему пять лет колонии общего режима.

Как сообщает Ura.ru, речь идет о студенте колледжа, который в июне прошлого года пытался поджечь военкомат в Аше.

