Стрелявший в военкома Усть-Илимска Руслан Зинин получил 19 лет колонии

Инцидент произошёл в военкомате в Усть-Илимске (Иркутская область) в сентябре 2022 года, Зинин выстрелил в военного комиссара Александра Елисеева, которого госпитализировали с тяжёлым ранением

По версии следствия, 25-летний мужчина совершил нападение с целью сорвать призывные мероприятия. На допросе он заявил, что его двоюродный брат получил повестку после объявления частичной мобилизации, а в марте в Украине погиб его лучший друг.

По решению суда, Зинину было назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы. Первые семь лет заключения он будет отбывать в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.

Ранаа Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения Максима Асрияна, который пытался поджечь военкомат и был признан виновным по статьям «покушение на теракт» и «госизмена», сообщает RT.

