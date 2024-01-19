Стрелявший в военкома Усть-Илимска Руслан Зинин получил 19 лет колонии
Восточный окружной военный суд признал Руслана Зинина виновным в теракте и незаконном изготовлении и ношении оружия, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Инцидент произошёл в военкомате в Усть-Илимске (Иркутская область) в сентябре 2022 года, Зинин выстрелил в военного комиссара Александра Елисеева, которого госпитализировали с тяжёлым ранением
По версии следствия, 25-летний мужчина совершил нападение с целью сорвать призывные мероприятия. На допросе он заявил, что его двоюродный брат получил повестку после объявления частичной мобилизации, а в марте в Украине погиб его лучший друг.
По решению суда, Зинину было назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы. Первые семь лет заключения он будет отбывать в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.
Ранаа Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения Максима Асрияна, который пытался поджечь военкомат и был признан виновным по статьям «покушение на теракт» и «госизмена», сообщает RT.
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