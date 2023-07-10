Ребенок погиб, еще четыре человека пострадали в ДТП в Темрюке

В ведомстве рассказали, что в результате аварии с участием мотоциклиста пострадали еще четыре человека.

ДТП произошло неподалеку от комплекса «Военная горка». Отмечается, что водитель мотоцикла въехал в четверых человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Уточняется, что водитель и пешеходы, в том числе дети 6 и 8 лет, получили травмы, сообщают «Известия».

