Ребенок погиб, еще четыре человека пострадали в ДТП в Темрюке
10 июля 202316:21
Шестилетний ребенок погиб в ДТП в Темрюке, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В ведомстве рассказали, что в результате аварии с участием мотоциклиста пострадали еще четыре человека.
ДТП произошло неподалеку от комплекса «Военная горка». Отмечается, что водитель мотоцикла въехал в четверых человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
Уточняется, что водитель и пешеходы, в том числе дети 6 и 8 лет, получили травмы, сообщают «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru