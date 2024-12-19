В Челябинской области автобус с 25 детьми съехал в кювет

В Челябинской области автобус с детьми съехал в кювет и перевернулся, сообщили в прокуратуре региона.

Амурский тигр погиб в результате ДТП в Приморье

Авария произошла на 69-м километре автодороги «Миасс-Карабаш-Кыштым». В автобусе находились 25 несовершеннолетних в сопровождении двух взрослых.

Пострадавших детей госпитализировали. По предварительным данным, погибших нет.
Прокуратура Кыштыма организовала проверку по факту произошедшего ДТП с автобусом, перевозившим несовершеннолетних

Ранее в ДТП с грузовиком под Ульяновском погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: прокуратура Челябинской области
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