В ДТП с грузовиком под Ульяновском погибли пять человек

Пять человек погибли в результате аварии в Засвияжском районе Ульяновска. Об этом сообщили в управлении МВД по Ульяновской области.

По данным ведомства, ДТП произошло около 06:00 часов на 209 км +450 м трассы «Саранск-Сурское-Ульяновск».

«Водитель автомашины "Шевроле Кобальт" не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной "МАЗ"», — указали в УМВД.

В результате погибли пятеро находившихся в легковом авто. Водителя грузовика доставили в медучреждение.

Ранее в Тюменской области на трассе Тюмень-Богандинский автомобиль, съехав в кювет, врезался в дерево, погибли два человека, напоминает Ura.ru.

