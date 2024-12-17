В ДТП с грузовиком под Ульяновском погибли пять человек
Пять человек погибли в результате аварии в Засвияжском районе Ульяновска. Об этом сообщили в управлении МВД по Ульяновской области.
По данным ведомства, ДТП произошло около 06:00 часов на 209 км +450 м трассы «Саранск-Сурское-Ульяновск».
«Водитель автомашины "Шевроле Кобальт" не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной "МАЗ"», — указали в УМВД.
В результате погибли пятеро находившихся в легковом авто. Водителя грузовика доставили в медучреждение.
Ранее в Тюменской области на трассе Тюмень-Богандинский автомобиль, съехав в кювет, врезался в дерево, погибли два человека, напоминает Ura.ru.
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