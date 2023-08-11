В Челябинске учителя задержали по подозрению в изнасиловании третьеклассницы

«По словам девочки, учитель вывез ее на кладбище возле деревни Касарги. И, угрожая ей ножом, изнасиловал. После он выпустил ее из машины», — рассказал источник агентства.

По его словам, школьница рассказала о произошедшем родителям, и те обратились в полицию. Правоохранители нашли машину подозреваемого, отследили перемещения и в ночь на 10 августа задержали учителя. На допросе задержанный не признал вину, заявив, что поехал в Касарги за грибами и решил подвезти девочку, так как предположил, что она заблудилась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

По данным Telegram-канала Shot, подозреваемому 33 года, в течение двух лет от преподает в школе русский и английский языки, литературу и информатику. Мужчина был ранее судим за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

