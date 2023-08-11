В Челябинске учителя задержали по подозрению в изнасиловании третьеклассницы
Учителя русского языка и литературы задержали в Челябинске по подозрению в изнасиловании третьеклассницы. Об этом сообщает Ura.ru.
«По словам девочки, учитель вывез ее на кладбище возле деревни Касарги. И, угрожая ей ножом, изнасиловал. После он выпустил ее из машины», — рассказал источник агентства.
По его словам, школьница рассказала о произошедшем родителям, и те обратились в полицию. Правоохранители нашли машину подозреваемого, отследили перемещения и в ночь на 10 августа задержали учителя. На допросе задержанный не признал вину, заявив, что поехал в Касарги за грибами и решил подвезти девочку, так как предположил, что она заблудилась.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
По данным Telegram-канала Shot, подозреваемому 33 года, в течение двух лет от преподает в школе русский и английский языки, литературу и информатику. Мужчина был ранее судим за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru