В Челябинске открыли уголовное дело о халатности после пожара в больнице

В Челябинске возбудили уголовное дело по статье «халатность» после взрыва кислородных баллонов и пожара в больнице в городской больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ в регионе.

В Челябинске после пожара в больнице введен режим ЧС

В субботу, 31 октября, стало известно, что из челябинской больницы из-за пожара эвакуировали 150 человек.

Открытое горение огня ликвидировано на площади 130 м.кв., сообщили в региональном МЧС.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники силовых структур.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Челябинской_области
ТЕГИ:ПожарБольницаЧелябинск
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