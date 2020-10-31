В Челябинске открыли уголовное дело о халатности после пожара в больнице
31 октября 202012:47
В Челябинске возбудили уголовное дело по статье «халатность» после взрыва кислородных баллонов и пожара в больнице в городской больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ в регионе.
В субботу, 31 октября, стало известно, что из челябинской больницы из-за пожара эвакуировали 150 человек.
Открытое горение огня ликвидировано на площади 130 м.кв., сообщили в региональном МЧС.
На месте происшествия работают спасатели и сотрудники силовых структур.
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31 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru