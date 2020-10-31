В Челябинске после пожара в больнице введен режим ЧС

В МЧС региона сообщили, что открытое горение на площади 130 м. кв, которое произошло из-за взрыва баллонов с кислородом, ликвидировано.

Ранее в СМИ появилась информация о двоих скончавшихся пациентов с тяжелой формой COVID-19, умерших после эвакуации. При этом в региональном минздраве данных о погибших нет.

В субботу, 31 октября, стало известно, что из челябинской больницы из-за пожара эвакуировали 150 человек. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники силовых структур.

