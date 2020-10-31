В Челябинске после пожара в больнице введен режим ЧС
В Челябинске после пожара в стационаре власти ввели режим ЧС муниципального уровня, сообщает РИА Новости.
В МЧС региона сообщили, что открытое горение на площади 130 м. кв, которое произошло из-за взрыва баллонов с кислородом, ликвидировано.
Ранее в СМИ появилась информация о двоих скончавшихся пациентов с тяжелой формой COVID-19, умерших после эвакуации. При этом в региональном минздраве данных о погибших нет.
В субботу, 31 октября, стало известно, что из челябинской больницы из-за пожара эвакуировали 150 человек. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники силовых структур.
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