В Чехии при крушении самолета погибли два человека
На западе Чехии потерпел крушение малый самолет, в результате чего погибли два человека, передает РИА Новости.
Крушение произошло на аэродроме "Браняны" в городе Мост. Оба находившихся в самолете человека, один из которых был несовершеннолетним, погибли.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сегодня сообщалось, что другой малый самолёт потерпел крушение в Словакии. По предварительной информации, на борту воздушного судна находились три гражданина Чехии. Все трое погибли.
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