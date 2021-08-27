В Чехии при крушении самолета погибли два человека

На западе Чехии потерпел крушение малый самолет, в результате чего погибли два человека, передает РИА Новости.

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Крушение произошло на аэродроме "Браняны" в городе Мост. Оба находившихся в самолете человека, один из которых был несовершеннолетним, погибли.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сегодня сообщалось, что другой малый самолёт потерпел крушение в Словакии. По предварительной информации, на борту воздушного судна находились три гражданина Чехии. Все трое погибли.




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ФОТО: Twitter/@PolicieCZ
ТЕГИ:Крушение СамолетаЧехия
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