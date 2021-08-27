СМИ: экипаж упавшего под Пермью Су-24 нашли живым

Экипаж потерпевшего крушение под Пермью Су-24 обнаружен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства отметил, что жизням лётчиков ничего не угрожает, их эвакуируют вертолетом.

Источник ТАСС также уточнил, что самолёт направлялся на предприятие для планового ремонта, полёт выполнялся без боекомплекта.

Ранее стало известно, что Су-24 потерпел крушение сразу после взлёта, лётчики успели катапультироваться.

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