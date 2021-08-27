СМИ: три человека погибли в авиакатастрофе в Словакии

Самолёт потерпел крушение у города Скалице близ границы Словакии с Чехией, сообщает информационное агентство CTK.

По предварительной информации, на борту воздушного судна, которое относится к классу малой авиации, находились три гражданина Чехии. Все они погибли.

Для расследования причин трагедии была создана комиссия экспертов, добавили в агентстве.

Ранее на севере Франции около аэродрома города Бондю разбился легкомоторный самолёт, погибли два человека: инструктор и ученик.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Крушение СамолетаАвиакатастрофаСловакия
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