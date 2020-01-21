В Ивановской области перевернулся школьный автобус с детьми

21 января 202011:08

В Тейковском районе Ивановской области перевернулся школьный автобус, перевозивший детей. В правоохранительных органах региона сообщили о пострадавших.

В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали 7 человек

Как заявили в областном МВД, в результате инцидента были госпитализированы четыре человека. О характере травм и состоянии пострадавших информации пока нет.

Инцидент произошел возле деревни Пелгусово. «Газель», перевозившую детей, догнал автомобиль Renault Logan. От удара микроавтобус перевернулся. В салоне в тот момент находились восемь человек, среди них шестеро – дети.

По некоторым данным, ДТП произошло из-за того, что водитель легковушки не смог удержать свою машину на скользкой дороге, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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