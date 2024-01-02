Один из снарядов при обстреле Шебекино Белгородской области попал в административное здание

Во время обстрела Шебекино Белгородской области один из украинских снарядов попал в административное здание промышленного предприятия, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Один человек погиб и пятеро пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако ударной волной в здании выбило окна.

Ранее стало известно, что число погибших в результате удара ВСУ по Белгороду 30 декабря выросло до 25 человек, пять из которых дети, напоминает «Радиоточка НСН».

Сейчас в медицинских учреждениях Белгорода проходят лечение 45 человек, пострадавших во время массированной атаки со стороны Украины. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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