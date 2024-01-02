Один из снарядов при обстреле Шебекино Белгородской области попал в административное здание
Во время обстрела Шебекино Белгородской области один из украинских снарядов попал в административное здание промышленного предприятия, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако ударной волной в здании выбило окна.
Ранее стало известно, что число погибших в результате удара ВСУ по Белгороду 30 декабря выросло до 25 человек, пять из которых дети, напоминает «Радиоточка НСН».
Сейчас в медицинских учреждениях Белгорода проходят лечение 45 человек, пострадавших во время массированной атаки со стороны Украины. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 30 машин попали в массовое ДТП на трассе М-4 «Дон» в Тульской области
- В Хабаровском крае автомобиль сбил амурского тигра
- Один из снарядов при обстреле Шебекино Белгородской области попал в административное здание
- Количество жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 55
- Несколько взрывов прогремело в Нью-Йорке
- Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС
- Один человек погиб и пятеро пострадали при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
- Жена принца Гарри Меган готовит к выпуску книгу о жизни в королевской семье
- У актера сериалов «Глухарь» и «След» Балякина нашли опухоль в легких
- Женщина пострадала при обстреле Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru