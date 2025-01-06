В части Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ пропало электричество

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали Белгородскую область. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, в результате атаки FPV-дрона в Волоконовском районе была повреждена линия электропередачи.

«Временно без света остаются шесть населённых пунктов: сёла Борисовка, Новое и Коновалово, а также хутора Давыдкин, Плотовка и Плотвянка», - написал Гладков.

Он добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ атаковали регион с применением около 60 боеприпасов и 40 БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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