В Чаплинке Херсонской области при ударе ВСУ по соцфонду погибли люди

В результате удара украинской армии по зданию Соцфонда и службы занятости с поселке Чаплинка Херсонской области погибли семь человек. Об этом заявил сенатор от региона Константин Басюк в своем Telegram-канале.

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Он уточнил, что ранены также семь человек.

«За жизни еще двух человек борются наши медики», - добавил Басюк.

Ранее днем о попадании ракет в здание сообщил губернатор Владимир Сальдо, его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Швабе
ТЕГИ:ВСУХерсон

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