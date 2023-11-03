В Чаплинке Херсонской области при ударе ВСУ по соцфонду погибли люди
3 ноября 202318:12
В результате удара украинской армии по зданию Соцфонда и службы занятости с поселке Чаплинка Херсонской области погибли семь человек. Об этом заявил сенатор от региона Константин Басюк в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ранены также семь человек.
«За жизни еще двух человек борются наши медики», - добавил Басюк.
Ранее днем о попадании ракет в здание сообщил губернатор Владимир Сальдо, его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru