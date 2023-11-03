Владимир Зеленский назначил нового командующего силами спецопераций ВСУ
3 ноября 202317:43
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Хоренко с должности командующего силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Соответствующий указ опубликован на официальном портале украинского лидера.
Согласно документу, новым командующим силами специальных операций ВСУ стал полковник Сергей Лупанчук.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский объявил об увольнении всех областных военкомов страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru