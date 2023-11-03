Владимир Зеленский назначил нового командующего силами спецопераций ВСУ

Войска РФ сорвали попытку ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра Израиль отказался идти на перемирие в Газе без освобождения ХАМАС заложников «постоянный процесс»: Кремль прокомментировал возвращение Пугачёвой в РФ МВД подтвердило задержание «инфоцыгана» - блогера-миллионника Шабутдинова