Владимир Зеленский назначил нового командующего силами спецопераций ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Хоренко с должности командующего силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

СМИ: Зеленский назначил нового командующего нацгвардией

Соответствующий указ опубликован на официальном портале украинского лидера.

Согласно документу, новым командующим силами специальных операций ВСУ стал полковник Сергей Лупанчук.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский объявил об увольнении всех областных военкомов страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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