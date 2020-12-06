В «Бутырке» умер фигурант по дела о взятке в Минпромторга

Василий Клепалов, который проходил по уголовному делу о взятке начальнику одного из отделов департамента Минпромторга, умер в СИЗО «Бутырка» в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.

В Москве за крупные взятки задержан сотрудник Минпромторга

«Василий Клепалов скончался в московском СИЗО "Бутырка", у него были проблемы с сердцем, на которые он жаловался», - пояснила Меркачева.

Она отметила, что причина смерти еще не установлена.

Ранее глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН прокомментировал рост числа осужденных за крупные взятки.

«Правоохранительная система начала перестраиваться на борьбу с крупными взятками где-то с 2012 года. С 90-х годов у нас существовала каста неприкасаемых, так называемые "элиты". Кто и формировал эту коррупционную систему. Сейчас государство в лице руководства определило, что коррупция является угрозой национальной безопасности. Мелкое взяточничество тоже опасно, но основная угроза экономики, ее развитию идет от крупных коррупционеров. Поэтому происходит ужесточение законодательства, мер, и результаты неплохие. Борьба с коррупцией улучшилась», - добавил он.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:СмертьМинпромторгУголовное ДелоСИЗО
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