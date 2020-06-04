В Москве за крупные взятки задержан сотрудник Минпромторга
В Москве задержан сотрудник Минпромторга Ризван Гайрбеков за получение двух крупных взяток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как пишет агентство, Гайрбеков являлся начальником одного из отделов департамента оборонно-промышленного комплекса ведомства. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Следствие просит суд назначить обвиняемому арест на 2 месяца.
Отмечается, что также был задержан предполагаемый человек, давший взятку Гайрбекову, и также посредник. По данным агентства, последний уже признался в содеянном.
Ранее глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН прокомментировал рост числа осужденных за крупные взятки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
441 тыс.+8 831 / сут.
Умерли
5 384+169 / сут.
Выздоровели
205 тыс.+8 666 / сут.
- В Москве за крупные взятки задержан сотрудник Минпромторга
- В «Норникеле» назвали возможную причину разлива топлива в Норильске
- Россияне начали отменять бронирования в отелях Крыма и Сочи
- Лукашенко потребовал от нового правительства снизить зависимость от России
- Собянин назвал дату снятия большей части ограничений в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru