В Москве за крупные взятки задержан сотрудник Минпромторга

В Москве задержан сотрудник Минпромторга Ризван Гайрбеков за получение двух крупных взяток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пишет агентство, Гайрбеков являлся начальником одного из отделов департамента оборонно-промышленного комплекса ведомства. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Следствие просит суд назначить обвиняемому арест на 2 месяца.

Отмечается, что также был задержан предполагаемый человек, давший взятку Гайрбекову, и также посредник. По данным агентства, последний уже признался в содеянном.

Ранее глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН прокомментировал рост числа осужденных за крупные взятки.

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