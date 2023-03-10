В Бурятии в автоаварии со «скорой» погибли два человека
10 марта 202306:48
На федеральной трассе «Байкал» в Бурятии столкнулись грузовой автомобиль Volvo и машина скорой помощи, сообщает пресс-служба МВД по региону.
В результате происшествия в 5 километрах от города Бабушкин водитель и пассажир «скорой» скончались.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Под Тюменью произошло столкновение двух легковых автомобилей и трактора. Пострадали несколько человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru