В Бурятии в автоаварии со «скорой» погибли два человека

На федеральной трассе «Байкал» в Бурятии столкнулись грузовой автомобиль Volvo и машина скорой помощи, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Крупное ДТП парализовало движение на Кутузовском проспекте

В результате происшествия в 5 километрах от города Бабушкин водитель и пассажир «скорой» скончались.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Под Тюменью произошло столкновение двух легковых автомобилей и трактора. Пострадали несколько человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияДТПБурятия
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