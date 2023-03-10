В Бурятии в автоаварии со «скорой» погибли два человека

Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР на третий пятилетний срок Названо точное число пострадавших после взрыва газа в жилом доме в Чите Шесть человек погибли и семеро ранены из-за стрельбы в немецком Гамбурге Оппозиция намерена провести новый митинг против закона об иноагентах у здания парламента Грузии Вучич: Сербии не подпишет капитуляцию и не признает независимость Косово