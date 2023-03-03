Крупное ДТП парализовало движение на Кутузовском проспекте
3 марта 202312:16
Московский Дептранс сообщил о крупной аварии с участием нескольких автомобилей на Кутузовском проспекте.
«Движение в оба направления затруднено», - говорится в сообщении.
На месте работают оперативные службы. Все обстоятельства ДТП высянются.
Столичные власти рекомендуют водителям искать другие пути объезда.
Кутузовский проспект является одним из самых аварийных. Водители часто называют его «дорогой смерти». Другое неофициальное название – «правительственная трасса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 096 / сут.
Умерли
396 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+13 937 / сут.
- В Белоруссии нобелевского лауреата Беляцкого приговорили к 10 годам колонии
- Врач перечислила риски для здоровья проживающих на высоких и низких этажах
- Крупное ДТП парализовало движение на Кутузовском проспекте
- В Рособрнадзоре заявили, что не обсуждают отмену ЕГЭ
- ВСУ открыли огонь по силовикам РФ во время ротации на ЗАЭС
- Двух жителей Казани задержали по подозрению в финансировании террористов
- В Петербурге при «ЧВК Вагнер Центре» открылся молодежный клуб «Вагнерёнок»
- В белорусское народное ополчение примут женщин и пенсионеров
- Премьер Эстонии: Сохранять единство Запада по Украине все сложнее
- Участники конференции по строительству обсудили перспективы развития отрасли
2 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru