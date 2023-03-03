Крупное ДТП парализовало движение на Кутузовском проспекте

Московский Дептранс сообщил о крупной аварии с участием нескольких автомобилей на Кутузовском проспекте.

«Движение в оба направления затруднено», - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Все обстоятельства ДТП высянются.

Столичные власти рекомендуют водителям искать другие пути объезда.

Кутузовский проспект является одним из самых аварийных. Водители часто называют его «дорогой смерти». Другое неофициальное название – «правительственная трасса».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:МоскваПроисшествиеДТП
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