Под Тюменью столкнулись две легковушки и трактор

Под Тюменью произошло столкновение двух легковых автомобилей и трактора, есть пострадавшие, сообщает ГИБДД по региону.

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Renault выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot. От удара первое транспортное средство отбросило на трактор, который был задействован в дорожных работах.

В ДТП пострадали 60-летний водитель Renault, 50-летний водитель и 42-летней пассажирка Peugeot, а также четырехлетняя пассажирка иномарки.

Ранее в Тамбовской области в автоаварии с автобусом пострадали пять человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияДТП
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