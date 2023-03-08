Под Тюменью столкнулись две легковушки и трактор

Renault выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot. От удара первое транспортное средство отбросило на трактор, который был задействован в дорожных работах.

В ДТП пострадали 60-летний водитель Renault, 50-летний водитель и 42-летней пассажирка Peugeot, а также четырехлетняя пассажирка иномарки.

Ранее в Тамбовской области в автоаварии с автобусом пострадали пять человек.

