В Бурятии после дождей подтопило более 270 придомовых территорий

Отмечается, что затопленными остаются 278 придомовых территорий. Согласно данным, в общей сложности по республике вода ушла из 58 домов и с 245 участков, за последние сутки 64 участка освободилось от воды.

Сообщается, что в подтопленных населенных пунктах проходят аварийно-восстановительные работы на участках дорог регионального, федерального и местного значения, а также отсыпаются низменные местности. Кроме того, организовали работы по обустройству водоотводных каналов.

Ранее сообщалось, что всем жителям Забайкальского края, которые пострадали от паводка, выплатят компенсацию в размере 15 тысяч рублей. За частичную утрату имущества гражданам также положена компенсация в размере 75 тысяч рублей. Вместе с тем жители, которые полностью утратили имущество, получат от правительства субъекта 150 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

