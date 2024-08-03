Движение на участке федеральной трассы «Байкал» перекрыли в Бурятии из-за угрозы затопления

Глава республики Алексей Цыденов в своих соцсетях сообщил, что в Мухоршибирском районе Бурятии начался перелив через дамбу на Хонхолойском водохранилище. По его словам, в зоне риска находятся пять населенных пунктов.

По данным Telegram-канала «Тиbиком News», жителей улуса Бом в Бурятии готовят к эвакуации. Отмечается, что в зоне подтопления в улусе находятся 122 дома, 69 из которых жилые. Эвакуированы будут 284 жителя, в числе которых 64 ребенка.

Ранее режим ЧС ввели в Заиграевском районе Бурятии из-за сильных дождей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

