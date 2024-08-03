Движение на участке федеральной трассы «Байкал» перекрыли в Бурятии из-за угрозы затопления
Из-за угрозы подтопления перекрыто движение на участке федеральной трассы «Байкал» в Бурятии - с 556 по 587 км, сообщили в МВД.
Глава республики Алексей Цыденов в своих соцсетях сообщил, что в Мухоршибирском районе Бурятии начался перелив через дамбу на Хонхолойском водохранилище. По его словам, в зоне риска находятся пять населенных пунктов.
По данным Telegram-канала «Тиbиком News», жителей улуса Бом в Бурятии готовят к эвакуации. Отмечается, что в зоне подтопления в улусе находятся 122 дома, 69 из которых жилые. Эвакуированы будут 284 жителя, в числе которых 64 ребенка.
Ранее режим ЧС ввели в Заиграевском районе Бурятии из-за сильных дождей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Движение на участке федеральной трассы «Байкал» перекрыли в Бурятии из-за угрозы затопления
- Власти США призвали американцев покинуть Ливан на любом доступном рейсе
- Генерал-майор Алаудинов: ВСУ попали в засаду «Ахмата» на харьковском направлении
- СМИ: Десять палестинцев погибли при обстреле школы на северо-западе города Газы
- Более 50 домов затоплено из-за паводков в городе Петровск-Забайкальский и поселке Орловский
- СМИ: Чемпион России по боксу лишился глаза, заступившись за подростка в Феодосии
- Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае выросло до 25
- Путин направил соболезнования Ким Чен Ыну в связи с паводками в КНДР
- Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае
- СМИ: Иран готовит Израилю жесткий ответ на смерть лидера ХАМАС Хании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru