В Бурятии лавина сошла на сноубордистов
Один человек погиб при сходе снежной лавины на незарегистрированную группу туристов в Тункинском районе Бурятии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник экстренных служб.
В региональном ГУ МЧС подтвердили, что в районе «Пика Дружбы» на трёх сноубордистов на высоте 2100 метров сошла снежная лавина.
«В результате схода снежных масс один человек пострадал, один предварительно погиб», - отметили в ведомстве.
В МЧС заявили, что для проведения спасательных работ привлечены 12 сотрудников и две единицы техники, в готовность приведён вертолёт Ми-8.
Ранее в Южной Осетии под снежную лавину попали российские военнослужащие, охраняющие Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали, сообщает RT.
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