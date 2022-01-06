В Бурятии лавина сошла на сноубордистов

В региональном ГУ МЧС подтвердили, что в районе «Пика Дружбы» на трёх сноубордистов на высоте 2100 метров сошла снежная лавина.

«В результате схода снежных масс один человек пострадал, один предварительно погиб», - отметили в ведомстве.

В МЧС заявили, что для проведения спасательных работ привлечены 12 сотрудников и две единицы техники, в готовность приведён вертолёт Ми-8.

Ранее в Южной Осетии под снежную лавину попали российские военнослужащие, охраняющие Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали, сообщает RT.