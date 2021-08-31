Лавина накрыла альпинистов на Казбеке
Лавина накрыла группу альпинистов на горе Казбек в Северной Осетии. На помощь к ним вылетел вертолет со спасателями, сообщает республиканское МЧС. О происшествии проинформировал экстренные службы очевидец. Снежная масса сошла около девяти асов утра.
Очевидец самостоятельно достал из-под снега женщину со сломанной ногой. Группа осуществляла восхождение на Казбек со стороны Грузии, точное число альпинистов пока неизвестно. По информации МЧС, пострадали трое граждан Украины.
В поисках альпинистов принимают участие спасательные службы Грузии, так как ЧП случилось на той стороне горы, которая находится в зоне ответственности этой страны, хотя территория, где лавина накрыла группу, считается нейтральной.
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