В брянском селе Соловьевка в результате обстрела повреждена школа

В результате обстрела повреждения получило здание школы, а также несколько домовладений и объекты коммунальной инфраструктуры. Жертв и пострадавших нет.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», - написал губернатор.

В Белгородской области 14 марта временно закрыли торговые центры из-за обстрелов со стороны Украины. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что продление меры будет зависеть от оперативной обстановки, отмечает «Радиоточка НСН».

