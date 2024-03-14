В брянском селе Соловьевка в результате обстрела повреждена школа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Соловьевка Климовского района, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Один человек погиб и шестеро пострадали при атаке на Белгород

В результате обстрела повреждения получило здание школы, а также несколько домовладений и объекты коммунальной инфраструктуры. Жертв и пострадавших нет.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», - написал губернатор.

В Белгородской области 14 марта временно закрыли торговые центры из-за обстрелов со стороны Украины. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что продление меры будет зависеть от оперативной обстановки, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram/Гладков
ТЕГИ:ВСУОбстрелБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры