В брянском селе Соловьевка в результате обстрела повреждена школа
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Соловьевка Климовского района, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
В результате обстрела повреждения получило здание школы, а также несколько домовладений и объекты коммунальной инфраструктуры. Жертв и пострадавших нет.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте», - написал губернатор.
В Белгородской области 14 марта временно закрыли торговые центры из-за обстрелов со стороны Украины. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что продление меры будет зависеть от оперативной обстановки, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru