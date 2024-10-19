В Брянской области загорелось здание после массированной атаки дронов ВСУ

Нежилое здание загорелось в Брянской области при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку по области, уже было перехвачено и уничтожено семь БПЛА самолетного типа.

«В результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Сотрудники регионального МЧС оперативно ликвидировали огонь. Никто не пострадал.

Ранее Богомаз сообщил, что в Брянской области сбили два дрона ВСУ.

