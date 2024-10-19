В Брянской области уничтожили два украинских БПЛА

Два украинских беспилотника уничтожили в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор около 23:08 мск заявил об уничтожении над областью одного БПЛА.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

Спустя почти полтора часа губернатор сообщил, что над Брянской областью сбили еще один дрон противника. Обошлось без пострадавших, разрушений зафиксировано не было.

Ранее средства ПВО сбили беспилотник ВСУ самолетного типа в небе над Курской областью.

