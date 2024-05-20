На Славянском НПЗ при атаке дронов повреждена установка

Повреждение установки зафиксировано на Славянском нефтеперерабатывающем заводе в Славянске-на-Кубани после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании-владельца предприятия.

Атаковавшие НПЗ в Краснодарском крае дроны несли заряды с поражающими элементами

Как отметил собеседник агентства, ущерб устанавливается.

«Все абсолютно дроны были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков, разлет был большой по площади. Есть повреждение одной из установок... До конца еще масштаб повреждений не известен», — рассказал представитель организации.

В ночь на 19 мая над Краснодарским краем уничтожили и перехватили 57 дронов, напоминает Ura.ru. Как отмечал глава Славянского района региона Роман Синяговский, шесть БПЛА упали на территорию местного НПЗ. Позже завод сообщил о приостановке работы.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Самарин
ТЕГИ:НПЗБеспилотникиКраснодарский Край

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