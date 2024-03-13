Богомаз: Над Брянской областью уничтожили восемь дронов ВСУ
Восемь украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Попытки Киева совершить террористическую атаку были пресечены утром 13 марта.
«Семь... аппаратов самолетного типа уничтожены силами ПВО... над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений не было.
Позже Богомаз сообщил о еще одном сбитом украинском БПЛА, аппарат уничтожили над Унечским районом. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.
Ранее два дрона ВСУ сбили в районе села Серебрянка Белгородской области, из-за падения обломков загорелся сарай в частном домовладении, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Богомаз: Над Брянской областью уничтожили восемь дронов ВСУ
- Путин: Россия готова к переговорам по Украине
- Сийярто: Россия не потерпит военное поражение в конфликте с Украиной
- Путин: Россия готова к ядерной войне
- Путин: Если войска США появятся на Украине, отнесемся к ним как к интервентам
- СМИ: Байден набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты
- СМИ: средства РЭБ России выводят из строя дроны ВСУ
- Байден поручил Госдепу выделить помощь Украине
- Сийярто: Нельзя полностью исключать отправку войск Запада на Украину
- Клинтон: Сделал все, чтобы Россия стала партнером США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru