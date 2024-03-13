Богомаз: Над Брянской областью уничтожили восемь дронов ВСУ

Попытки Киева совершить террористическую атаку были пресечены утром 13 марта.

«Семь... аппаратов самолетного типа уничтожены силами ПВО... над Клинцовским, Унечским районами и Стародубским муниципальным округом», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений не было.

Позже Богомаз сообщил о еще одном сбитом украинском БПЛА, аппарат уничтожили над Унечским районом. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

Ранее два дрона ВСУ сбили в районе села Серебрянка Белгородской области, из-за падения обломков загорелся сарай в частном домовладении, напоминает телеканал «360».

