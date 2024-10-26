В Брянской области уничтожили шесть беспилотников ВСУ

Шесть украинских беспилотников уничтожили в Брянской области, сообщил глава региона Алексадр Богомаз. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории... области», — отметил губернатор.

Силы ПВО сбили в регионе шесть дронов самолетного типа. Разрушений нет, никто не пострадал.

Ранее над Курской областью уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа.

