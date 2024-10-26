В Брянской области уничтожили шесть беспилотников ВСУ
26 октября 202401:39
Шесть украинских беспилотников уничтожили в Брянской области, сообщил глава региона Алексадр Богомаз. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории... области», — отметил губернатор.
Силы ПВО сбили в регионе шесть дронов самолетного типа. Разрушений нет, никто не пострадал.
Ранее над Курской областью уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru