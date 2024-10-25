Пять украинских БПЛА самолетного типа сбили вечером над Курской областью

Пять украинских беспилотников самолетного типа сбиты вечером в Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Минобороны: Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Белгородской области

Минобороны России подтвердило уничтожение пяти дронов над территорией Курской области.

По данным российского оборонного ведомства, еще четыре беспилотника сбили над Орловской областью.

Ранее украинские войска выпустили девять беспилотников по трем российским регионам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиКурская ОбластьВСУУкраинаПВО

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