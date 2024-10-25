Пять украинских БПЛА самолетного типа сбили вечером над Курской областью
25 октября 202420:35
Пять украинских беспилотников самолетного типа сбиты вечером в Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Минобороны России подтвердило уничтожение пяти дронов над территорией Курской области.
По данным российского оборонного ведомства, еще четыре беспилотника сбили над Орловской областью.
Ранее украинские войска выпустили девять беспилотников по трем российским регионам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пять украинских БПЛА самолетного типа сбили вечером над Курской областью
- ЦИК Молдавии утвердил итоги референдума о присоединении страны к Евросоюзу
- Путин: Российские войска создали кольцо окружения ВСУ в Курской области
- Дашкевич и «Анонимус»: Чем россияне заменили Акунина
- Российские военные эвакуировали 11 жителей Курской области
- Член жюри премии «Все цвета джаза» назвал лучшую жанровую композицию
- Суд избрал рэперу Гуфу меру пресечения в виде запрета определенных действий
- СМИ: Британка бросила мужа ради лошади
- Названы финалисты конкурса «Молодежная столица России – 2025»
- Два грузовика загорелись после ДТП в Тверской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru