В Тверской области ПВО отразила две атаки беспилотников

Две атаки беспилотников отразили в Конаковском муниципальном округе Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«В ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе... дежурными средствами ПВО Минобороны РФ уничтожен БПЛА», — отмечается в сообщении.

Никто не пострадал, на месте падения обломков дрона находились сотрудники экстренных служб.

Позже, около четырех часов утра, в округе была отражена еще одна атака БПЛА. Пострадавших не было.

«По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени областные ведомства оказывают все необходимое содействие экстренным службам», — добавили в правительстве.

Ранее средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Смоленской области, напоминает 360.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиТверская Область

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