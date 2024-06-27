В Тверской области ПВО отразила две атаки беспилотников
Две атаки беспилотников отразили в Конаковском муниципальном округе Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«В ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе... дежурными средствами ПВО Минобороны РФ уничтожен БПЛА», — отмечается в сообщении.
Никто не пострадал, на месте падения обломков дрона находились сотрудники экстренных служб.
Позже, около четырех часов утра, в округе была отражена еще одна атака БПЛА. Пострадавших не было.
«По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени областные ведомства оказывают все необходимое содействие экстренным службам», — добавили в правительстве.
Ранее средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Смоленской области, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru