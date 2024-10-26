В Брянской области уничтожили еще два беспилотника

Еще два беспилотника уничтожили над территорией Брянской области. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор в Telegram-канале.

Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее глава Брянской области заявил, что над регионом уничтожили шесть беспилотников самолетного типа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБрянская Область

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