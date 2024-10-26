В Брянской области уничтожили еще два беспилотника
26 октября 202406:54
Еще два беспилотника уничтожили над территорией Брянской области. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БпЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор в Telegram-канале.
Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее глава Брянской области заявил, что над регионом уничтожили шесть беспилотников самолетного типа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru