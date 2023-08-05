Беспилотник ВСУ сбросил взрывные устройства в Курской области

Украинский дрон сбросил взрывные устройства в городе Рыльск Курской области, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Старовойт: Отрядам народной дружины Курской области выдадут боевое оружие

Пострадавших нет. В двух административных зданиях повреждены окна, в Покровском храме выбиты стекла.

«На месте работают представители силовых структур и следственных органов», - отметил Старовойт.

Украинская армия в четверг обстреляла деревню Елизаветовка Глушковского района Курской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:БеспилотникиВСУКурская Область

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