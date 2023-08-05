Беспилотник ВСУ сбросил взрывные устройства в Курской области
5 августа 202300:02
Украинский дрон сбросил взрывные устройства в городе Рыльск Курской области, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Пострадавших нет. В двух административных зданиях повреждены окна, в Покровском храме выбиты стекла.
«На месте работают представители силовых структур и следственных органов», - отметил Старовойт.
Украинская армия в четверг обстреляла деревню Елизаветовка Глушковского района Курской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru